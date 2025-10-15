Un motocycliste a été gravement blessé mercredi soir entre Mettembert (JU) et Pleigne (JU) après avoir chuté dans un virage. Il a été héliporté dans un hôpital bâlois par la REGA, a indiqué la police cantonale jurassienne.

Le trafic routier a été perturbé durant deux heures. (image d'illustration) Police Monthey

Keystone-SDA ATS

Pour une raison qu'une enquête devra déterminer, le motocycliste a perdu la maîtrise de son véhicule à la sortie d'une courbe, a précisé la police dans un communiqué. Le trafic routier a été perturbé durant deux heures.