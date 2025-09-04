  1. Clients Privés
Meyrin-Satigny Un motocycliste de 17 ans perd la vie dans une collision

ATS

4.9.2025 - 11:57

Un motocycliste de 17 ans a perdu la vie mercredi soir suite à une collision avec un autre motocycliste de 20 ans dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny. Malgré l'intervention des secours, il est décédé sur les lieux.

Une collision entre deux jeunes motards a fait une victime et un blessé grave mercredi dans la zone industrielle de Meyrin- Satigny (photo d'illustration).
Une collision entre deux jeunes motards a fait une victime et un blessé grave mercredi dans la zone industrielle de Meyrin- Satigny (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 11:57

04.09.2025, 12:00

Le jeune homme circulait au guidon de son engin sur la route de Vernier en direction de la zone industrielle Meyrin-Satigny (Zymesa). A la hauteur de l'intersection avec la route du Nant-d'Avril, le motocycliste a bifurqué à gauche pour s'engager sur la voie qui mène à Vernier. A ce moment, il est entré en collision avec un autre motard qui descendait lui la route du Nant-d'Avril, a indiqué la police de Genève jeudi.

Suite au heurt, les deux jeunes ont été éjectés de leur véhicule avant de chuter lourdement au sol. Le conducteur de 17 ans est décédé sur place. La seconde victime a été conduite au service des urgences de l'hôpital. Son pronostic vital est engagé.

Il s'agit du cinquième décès sur les routes genevoises en 2025.

