Accident Un motocycliste perd la vie dans un accident à Emmen (LU)

ATS

8.9.2025 - 14:33

Un motocycliste de 45 ans est décédé dimanche soir dans un accident à Emmen (LU). L'homme a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un mur en béton.

Un motocycliste de 45 ans est décédé dimanche soir dans un accident à Emmen (LU). L'homme a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un mur en béton. (Photo symbolique)
Un motocycliste de 45 ans est décédé dimanche soir dans un accident à Emmen (LU). L'homme a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un mur en béton. (Photo symbolique)
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.09.2025, 14:33

L'accident est survenu vers 21h15. Le motocycliste a succombé à ses graves blessures sur place, indique lundi le ministère public lucernois.

Les pompiers ont dû intervenir. Les dégâts matériels s'élèvent à 20'000 francs, précise le communiqué.

