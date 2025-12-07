  1. Clients Privés
Coupable recherché Un motocycliste tué sur l'A1, entre La Sarraz et l’aire de repos de Bavois

ATS

7.12.2025 - 15:42

Un motocycliste est décédé sur l'A1 dimanche vers 05h00 dans le canton de Vaud, entre La Sarraz et l’aire de repos de Bavois. Il a perdu la maîtrise de sa moto et a chuté sur la chaussée, où il a été heurté par au moins un véhicule. Il est mort sur place.

L'accident est survenu dimanche peu avant l'aube.
L'accident est survenu dimanche peu avant l'aube.
ATS

Keystone-SDA

07.12.2025, 15:42

07.12.2025, 21:26

La police vaudoise a lancé un appel à témoins, indique-t-elle dans un communiqué. La victime est un Français de 24 ans, domicilié dans le canton de Neuchâtel.

La police recherche d’éventuels conducteurs qui auraient pu heurter le motard.

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les routes suisses racontent une histoire contrastée. Moins d’accidents qu’avant, mais certains risques restent élevés. Cette vidéo met en lumière les réalités derrière les chiffres. Bilan des accidents de la route 2024.

04.09.2025

