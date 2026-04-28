Jugé mardi à Martigny (VS), un ressortissant moldave devrait écoper de 55 mois de prison ferme et à d'une expulsion du territoire suisse de dix ans. Dans le cadre d'une procédure simplifiée, l'homme a reconnu 40 délits au préjudice de plus de 50 personnes ou sociétés.

Le procès du jour à Martigny n'aura duré qu'une quinzaine de minutes (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'homme venu de l'Est de l'Europe a plaidé coupable pour divers chefs d'accusation: représentation de la violence, vol par métier et en bande, dommage à la propriété, violation de domicile, pornographie, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans autorisation et divers délits à la loi sur les armes. Deux pistolets lui ont notamment été séquestrés.

Entre janvier 2022 et mars 2023, le prévenu a commis, seul ou en compagnie de tiers, des infractions contre le patrimoine, notamment dans les cantons du Valais (40 cas) et de Vaud.

Le principal trafic de l'accusé et ses complices consistaient à voler des vélos, électriques ou non, puis de les sortir du territoire suisse grâce à de fausses factures créées par le prévenu, et de les vendre à l'étranger, via Internet.