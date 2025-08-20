Massacre à la tronçonneuse: un mystérieux individu sévit dans un village soleurois

Dans la commune soleuroise d'Oberdorf, un individu abat depuis des mois des houx de manière ciblée, au grand dam de l'entreprise forestière locale.

Oberdorf SO A Oberdorf SO, quelqu'un abat des houx de manière ciblée. Photo: zVg L'exploitation forestière locale rencontre régulièrement des arbres abattus dans la forêt. Photo: zVg L'exploitation forestière prévoit maintenant de porter plainte contre un inconnu. Photo: zVg Oberdorf SO A Oberdorf SO, quelqu'un abat des houx de manière ciblée. Photo: zVg L'exploitation forestière locale rencontre régulièrement des arbres abattus dans la forêt. Photo: zVg L'exploitation forestière prévoit maintenant de porter plainte contre un inconnu. Photo: zVg

Dominik Müller Dominik Müller

D'étranges agissements se déroulent actuellement dans la commune d'Oberdorf, dans le canton de Soleure, qui compte 1800 habitants. Quelqu'un abat délibérément des houx dans la forêt. Près de 100 arbres de ce type en ont fait les frais jusqu'à présent.

«Quelqu'un doit avoir un problème avec le houx. Nous ne pouvons pas l'expliquer autrement», déclare au blue News Thomas Studer, directeur de l'entreprise forestière responsable du Leberberg.

Au début, on a cru à une confusion avec le laurier-cerise invasif, dont la vente et la plantation sont interdites en Suisse depuis septembre 2024. «Mais nous avons entre-temps rejeté cette hypothèse, d'autant plus que cette personne hante les lieux depuis près d'un an», explique Studer.

Une passante aperçoit une personne suspecte

Contrairement au laurier-cerise, le houx est indigène en Suisse. Il s'agit d'une espèce d'arbre à feuilles persistantes qui peut se présenter sous forme d'arbuste ou d'arbre. Il est connu pour ses feuilles épineuses et est souvent associé à l'hiver et à Noël.

Les baies du houx servent de nourriture aux oiseaux et les dents épineuses sur les feuilles donnent son nom à la plante. Keystone

L'exploitation forestière d'Oberdorf part du principe qu'il s'agit d'une personne seule, suite à l'observation d'une passante: «Il y a deux semaines, une personne a été observée en train d'abattre des arbres avec une tronçonneuse», explique Studer. La femme aurait alors informé le centre d'entretien de la commune, mais la personne suspecte aurait réussi à prendre la fuite.

Les panneaux n'apportent aucun succès

Lorsque la systématique derrière les houx abattus a été découverte, l'exploitation forestière a d'abord réagi en plaçant des panneaux sur les arbres encore debout. Le statut protégé de la plante y a été signalé. De plus, le panneau indique que seul le personnel forestier est autorisé à intervenir dans la forêt.

Sans succès: Thomas Studer et ses collaborateurs ont régulièrement rencontré des arbres abattus. «Cette semaine, nous portons plainte contre inconnu».

D'autant plus que le houx assume une fonction importante dans la forêt locale: «Il a des baies en hiver et offre de la nourriture aux oiseaux», explique Studer. De plus, il entretient une relation symbiotique avec les champignons. Si elle venait à manquer, ce serait tout simplement «un appauvrissement de l'écosystème».

«Quelqu'un réduit nos efforts à néant»

Dans la forêt d'Oberdorf, il y a relativement beaucoup de houx. Lors de l'abattage, ses collaborateurs ont pour consigne stricte de ménager le houx, explique Studer. «Et voilà que quelqu'un vient réduire nos efforts à néant». Il ne peut pas comprendre cette attitude. «Pour nous, c'est une petite catastrophe».

Thomas Studer estime qu'il est peu probable que le ou la coupable soit encore appréhendé(e). L'espoir est que la plainte soit suffisamment dissuasive.