Un nageur a cru découvrir un engin explosif dimanche soir dans le Rhin vers Bâle. Alertée, la police cantonale a bouclé le chemin pédestre à proximité et interdit la nage et l'accès aux bateaux dans le périmètre, avant de constater qu'il s'agissait d'un poids de lampe à pétrole.

Il arrive régulièrement que de tels objets soient retrouvés dans le Rhin (photo prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Deux heures plus tard, l'alarme était levée. Les experts ont estimé que l'engin était inoffensif, annonce lundi le Département bâlois de la justice et de la sécurité. Le poids avait la taille d'un melon et datait probablement de la Deuxième Guerre mondiale.

Il arrive régulièrement que de tels objets soient retrouvés dans le Rhin. L'armée a été chargée de se débarrasser de l'engin.