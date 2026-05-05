Le géant danois du transport de marchandises par conteneurs Maersk a indiqué mardi que l'un de ses navires, l'Alliance Fairfax, sous pavillon américain, avait quitté le détroit d'Ormuz.

Unités de la Marine américaine dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique, (archive 19 juillet 2019/ image d'illustration) imago images/ZUMA Press

Keystone-SDA ATS

«L'Alliance Fairfax, un navire transportant des véhicules et battant pavillon américain, exploité par Farrell Lines, Inc., une filiale du transporteur américain Maersk Line Limited (MLL), a traversé le détroit d'Ormuz et quitté le golfe Persique le 4 mai», a indiqué Maersk dans un communiqué transmis à l'AFP.

«Le transit s'est déroulé sans incident et tous les membres d'équipage sont sains et saufs», a précisé l'armateur. Le navire était «accompagné de moyens militaires américains.

Le roulier «se trouvait dans le golfe Persique au moment où les hostilités entre les États-Unis et l'Iran ont éclaté en février et n'a pas pu partir en raison de préoccupations persistantes en matière de sécurité», a-t-il indiqué.

Deux navires marchands battant pavillon américain ont pu franchir «avec succès» ce passage stratégique, avait annoncé lundi le Centcom, le commandement militaire américain pour la région.

Depuis l'offensive israélo-américaine du 28 février, l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Washington a répliqué avec un blocus des ports iraniens.

Un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril, mais fragilisé lundi par des accrochages entre Iraniens et Américains autour du détroit d'Ormuz et la reprise de tirs de l'Iran vers un de ses voisins du Golfe, les Emirats arabes unis.