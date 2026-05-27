Un nonagénaire bagarreur défraie la chronique !

Un nonagénaire a gravement blessé son voisin à Uster (ZH) lors d'une bagarre. Sa peine de deux ans de prison avec sursis a été confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié mercredi.

Un nonagénaire a gravement blessé son voisin à Uster (ZH) lors d'une bagarre (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Les deux voisins étaient en conflit depuis des années, quand tout a dégénéré en août 2022. Le voisin du nonagénaire, dont l'arrêt ne précise pas l'âge, a démarré les hostilités en le poussant en bas d'une échelle. A terre, le nonagénaire s'est relevé et n'y est pas allé de main morte, frappant son voisin au visage avec une barre de fer de 2,5 kilos. Il a ensuite continué à le frapper dans le dos.

La victime a subi une fracture du crâne et du plancher de l'orbite. Elle a également souffert d'une fracture ouverte au bras droit. Elle est décédée depuis la bagarre, sans que cette dernière n'en soit la cause.

Le Tribunal fédéral a confirmé le point de vue du Tribunal cantonal zurichois, qui avait exclu en 2025 que le nonagénaire se trouvait en légitime défense. Les juges cantonaux avait alourdi le premier verdict: le nonagénaire n'avait écopé que de 15 mois avec sursis, la première instance retenant un excès de légitime défense.

(arrêt 6B_464/2025 du 23.4.2026)