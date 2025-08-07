Un Nord-Coréen a fait défection en Corée du Sud en franchissant la frontière maritime, ont annoncé jeudi les autorités. Selon les médias, il a été secouru alors qu'il nageait accroché à des morceaux de polystyrène.

Un Nord-Coréen a fait défection en Corée du Sud en franchissant la frontière maritime (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette défection a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 juillet dans l'estuaire du fleuve Han, qui marque la frontière dans l'ouest de la Corée, dans les environs de l'île de Ganghwa, a indiqué l'état-major interarmées sud-coréen. Cette île est, par endroits, distante de moins de 2 km de la rive nord-coréenne de l'estuaire.

«Les militaires ont identifié l'individu près de la frontière au milieu du fleuve», a expliqué aux journalistes un responsable de l'armée.

Selon les médias sud-coréens, le transfuge, accroché à des morceaux de polystyrène en guise de bouée, a appelé au secours les militaires en leur faisant des signes. Un officier lui a alors lancé: «Nous sommes la Marine de la République de Corée. Voulez-vous faire défection en Corée du Sud?» et a reçu une réponse affirmative.

Sauvetage délicat

L'opération de sauvetage, particulièrement délicate, a duré environ dix heures et a pris fin le 31 juillet vers 04h00 du matin. Selon le ministère de la Défense, le transfuge a par la suite confirmé son intention de faire défection.

Les défections directes à travers la frontière inter-coréenne, lourdement surveillée et minée, sont rares. La plupart des réfugiés nord-coréens qui arrivent en Corée du Sud passent par la Chine puis par un ou plusieurs autres pays tiers comme le Laos, la Thaïlande ou encore la Mongolie.

Les Nord-Coréens qui parviennent à fuir en Corée du Sud sont généralement retenus par les services secrets de Séoul pendant plusieurs semaines pour des vérifications et des débriefings.