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Les spéculations vont bon train Un nouveau Banksy? Une statue surgit au centre de Londres

Basile Mermoud

30.4.2026

Une grande statue est apparue sur un socle dans le centre de Londres, avec le nom de Banksy griffonné à la base, suscitant des spéculations jeudi sur le fait qu’il pourrait s'agir d'une nouvelle œuvre du street artist britannique.

Dans les premières heures de la matinée, la statue de 7,5 mètres a surgi sur Waterloo Place, dans le centre historique de Londres. 
Dans les premières heures de la matinée, la statue de 7,5 mètres a surgi sur Waterloo Place, dans le centre historique de Londres. 
IMAGO/SOPA Images

Agence France-Presse

30.04.2026, 15:25

La statue représente un homme en costume marchant d'un pas décidé, une jambe hors du socle, tout en brandissant un drapeau qui lui couvre le visage. Sa présence a été signalée mercredi.

Elle se situe à Waterloo Place, dans le centre de la capitale britannique, à proximité des statues centenaires du roi Édouard VII et de l'infirmière Florence Nightingale, figure de l'histoire de la santé publique britannique, ainsi que du mémorial de la guerre de Crimée.

Banksy, dont l’identité n’a jamais été officiellement confirmée, n'a pas encore revendiqué l’œuvre sur son compte Instagram.

Mister Gunningham ?. Banksy identifié ? Une enquête explosive fait trembler le mythe

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L'artiste, surtout connu pour ses fresques murales, souvent réalisées dans un style caractéristique au pochoir, utilise généralement ce réseau social pour authentifier ses œuvres, en publiant des images accompagnées d'une légende.

L'apparition de la statue intervient un peu plus d'un mois après la publication d'une enquête de Reuters, dans laquelle l'agence a affirmé avoir la confirmation de la véritable identité de Banksy.

Si Banksy n'a pas officiellement revendiqué l'œuvre sur son compte Instagram, sa signature est apparue griffonnée sur le piédestal de la statue.
Si Banksy n'a pas officiellement revendiqué l'œuvre sur son compte Instagram, sa signature est apparue griffonnée sur le piédestal de la statue.
IMAGO/SOPA Images

Une affirmation similaire avait été publiée par le tabloïd Mail on Sunday il y a près de vingt ans. L'artiste avait alors été présenté comme un Britannique de 52 ans, né sous le nom de Robin Gunningham, qui aurait ensuite changé de nom pour David Jones.

L'article s’appuyait notamment sur un procès‑verbal d’arrestation à New York datant de 2000, ainsi que sur des témoignages de personnes ayant vu Banksy lors d’une visite en Ukraine.

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L'artiste, qui suscite un véritable engouement médiatique et populaire chaque fois qu'il dévoile une nouvelle œuvre, avait déjà créé une statue, installée à Londres.

Son œuvre intitulée «The Drinker» ("Le buveur"), qui parodiait la célèbre sculpture en bronze d'Auguste Rodin «Le Penseur», avait été dévoilée en 2004. Elle a été volée peu après, puis a fait l'objet d'un litige concernant sa propriété pendant des années.

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