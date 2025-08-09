  1. Clients Privés
Prochain tirage: 17,4 millions Le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire

ATS

9.8.2025 - 18:11

Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970.
Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970.
ATS

Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche un million de francs. Il fallait cocher les numéros 15, 17, 28, 32, 35 et 42. Le numéro chance était le 5, le rePLAY le 10 et le Joker le 347799.

Keystone-SDA

09.08.2025, 18:11

09.08.2025, 18:13

Lors du prochain tirage mercredi, 17,4 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/

