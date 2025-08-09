Le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire

Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970. ATS

Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche un million de francs. Il fallait cocher les numéros 15, 17, 28, 32, 35 et 42. Le numéro chance était le 5, le rePLAY le 10 et le Joker le 347799.

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 17,4 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/