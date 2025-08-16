Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche un million de francs. Il fallait cocher les numéros 3, 10, 11, 13, 14 et 32. Le numéro chance était le 4, le rePLAY le 12 et le Joker le 885229.

Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970. ATS

Keystone-SDA ATS

Le gain a été remporté en Suisse alémanique ou au Tessin, précise Swisslos. Lors du prochain tirage mercredi, 19,3 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/