Le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire

Une personne est devenue millionnaire samedi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 1, 4, 13, 14, 21 et 39. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 13 et le Joker le 755836.

Eine Person fuellt einen Swiss Lotto Spielschein von Swisslos aus, fotografiert am Dienstag, 18. Juni 2024 in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 21 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.