Le Swiss Loto fait un nouveau millionnaire

La Suisse compte un nouveau millionnaire. Un joueur a empoché 1 millions grâce au Joker au tirage du Swiss Loto samedi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 3, 15, 18, 22, 31 et 38. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 9 et le Joker le 093794.

La loterie a fait un nouveau millionnaire samedi. ATS

Keystone-SDA ATS

Lors du prochain tirage mercredi, 30,2 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/