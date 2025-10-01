Un nouveau millionnaire au tirage du Swiss Loto!

Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 4, 9, 11, 17, 20 et 32. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 12 et le Joker le 298348.

Le Swiss Loto est un jeu de loterie classique proposé en Suisse depuis 1970. ATS

Keystone-SDA ATS

Personne n'a en revanche coché les six bons numéros et le 2, et donc le jackpot. Lors du prochain tirage samedi, 31,2 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

