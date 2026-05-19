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Menace d'effondrement Un nouveau glacier sous étroite surveillance à Blatten

ATS

19.5.2026 - 17:32

Un peu moins d'un an après l'effondrement du Petit Nesthorn du le 28 mai 2025, Blatten (VS) est à nouveau sur le qui-vive. Cette fois, c'est le glacier d'Oigschtchummun qui menace de partiellement s'effondrer. L'Etat du Valais tempère les inquiétudes.

Le glacier d'Oigschtchummun est désormais sous étroite surveillance.
Le glacier d'Oigschtchummun est désormais sous étroite surveillance.
ATS

Keystone-SDA

19.05.2026, 17:32

19.05.2026, 17:35

Le glacier d'Oigschtchummun se trouve au sud de Fafleralp, en-dessous du Breitlauijoch. Son front est situé à environ 2600 mètres d’altitude. Des glissements de terrain isolés y ont été observés ces derniers mois. Il fait désormais l'objet d'une surveillance accrue, indique la commune de Blatten sur son site Internet depuis lundi.

Pour l'heure, «il semble plus probable que l'augmentation des chutes de pierres, tant sur le glacier d'Oigschtchummun que sur celui du Birch, soit déterminante pour expliquer l'avancée du front glaciaire», précise le Service valaisan des dangers naturels (SDANA), joint mardi par Keystone-ATS.

Le SDNA se veut rassurant: «les premières conclusions ne laissent pas présager un éboulement sur le glacier situé en contrebas.»

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