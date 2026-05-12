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Tragédie de Crans-Montana Un nouveau prévenu auditionné par la justice

ATS

12.5.2026 - 09:24

L’actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune de Crans-Montana est auditionné, ce mardi, dans le cadre de l'incendie du bar «Le Constellation». L'homme a choisi de collaborer avec la justice.

Le 1er janvier dernier, le drame du bar «Le Constellation» à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés (photo d'illustration).
Le 1er janvier dernier, le drame du bar «Le Constellation» à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

12.05.2026, 09:24

12.05.2026, 09:28

L'employé communal s'est présenté au campus Energypolis de Sion, un peu avant 08h30 – heure de son audition -, en compagnie de son avocat. Selon une source proche du dossier, l'homme a choisi de répondre aux questions du pool des procureures en charge de l'affaire et des quelques dizaines d'avocats présents.

Cette audition suit celle de l'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de Crans-Montana, Patrick Clivaz (lundi) et précède celle de l'ancien président de la commune de Chermignon entre 2009 et 2016, Jean-Claude Savoy (mercredi).

Ancien responsable de la sécurité. Crans-Montana: Patrick Clivaz s'est présenté à son audition

Ancien responsable de la sécuritéCrans-Montana: Patrick Clivaz s'est présenté à son audition

Place à la commune de Chermignon

En 2015, alors qu'il était en poste, le politicien avait signé une autorisation d'exploiter en faveur du bar «Le Constellation», à la suite de travaux mandatés par le nouveau gérant, Jacques Moretti. Le Valaisan n'avait pas poursuivi sa carrière politique au moment de la création de la commune de Crans-Montana, au 1er janvier 2017

Dans cette affaire, tous les prévenus – ils sont actuellement au nombre de treize – doivent tous répondre d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. L'ancien conseiller communal de Chermignon en charge des constructions (2013-2016) sera, lui, convoqué pour la première fois par le MP le 3 juin, deux jours avant une nouvelle audition du gérant du bar, Jacques Moretti.

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