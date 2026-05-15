Un nouveau procès pour viol contre l'ancien magnat d'Hollywood Harvey Weinstein s'est terminé à New York sans que le jury parvienne à un verdict, a annoncé vendredi le parquet dans un communiqué.

Plus de 80 femmes ont accusé Harvey Weinstein de violences sexuelles depuis 2017 (archives). EPA

Alix Maillefer

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, s'est dit «déçu» que le juge ait déclaré le procès nul en l'absence d'un verdict, alors que la victime, une ex-aspirante actrice, «se bat pour obtenir justice» depuis près de dix ans.

Dans cette affaire, il s'agissait du troisième procès, après l'annulation d'une première condamnation d'Harvey Weinstein prononcée en 2020, puis l'échec d'un précédent jury à rendre un verdict en 2025.

Selon le récit de Jessica Mann, âgée de 27 ans au moment des faits jugés depuis mi-avril devant la Cour suprême pénale de l'Etat de New York, le producteur américain l'a violée dans sa chambre d'hôtel à Manhattan en mars 2013.

La défense assure que la relation sexuelle était consentie.

«Nous déciderons de nos prochaines démarches en concertation avec Mme Mann et en tenant compte de la condamnation pénale en attente d'Harvey Weinstein, suite au verdict de culpabilité rendu l'an dernier pour l'agression sexuelle» en 2006 d'une ancienne assistante de production, Miriam Haley, indique le parquet.

Le fondateur des studios Miramax, âgé de 74 ans, a fait appel.

Lors du même procès en 2025, le producteur de «Pulp Fiction» et «Shakespeare in Love» avait par ailleurs été acquitté pour une agression sexuelle présumée la même année sur une mannequin polonaise, Kaja Sokola.

Harvey Weinstein, qui se déplace désormais en fauteuil roulant en raison de problèmes de santé, a par ailleurs fait appel de sa condamnation en 2023 en Californie à 16 ans de prison pour le viol d'une actrice européenne, survenu plus de dix ans auparavant.

Plus de 80 femmes l'ont accusé de violences sexuelles depuis 2017.