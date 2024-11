Un nuage mystérieux au-dessus de la Nouvelle-Zélande fait sensation: il apparaît régulièrement au même endroit, tout en conservant sa forme et sa taille caractéristiques.

Image du nuage "Taieri Pet" en Nouvelle-Zélande. Nasa

Une formation nuageuse inhabituelle au-dessus de la Nouvelle-Zélande attire l'attention des scientifiques et des habitants. Ce nuage, photographié par la Nasa, va à l'encontre des idées reçues sur les nuages qui changent et se déplacent constamment, rapporte «Bild.de».

Connu sous le nom de «Taieri Pet», ce nuage est appelé ainsi par les habitants de la région d'Otago, sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Il s'agit d'un Altocumulus lenticularis, un nuage en forme de lentille qui apparaît régulièrement entre Middlemarch et Hyde.

En raison de sa position fixe et de sa forme, il est souvent confondu avec un OVNI.

Le nuage présente une remarquable stabilité de forme et de taille et mesure environ 11,5 kilomètres de long sur une photo récente de la Nasa. Cette photo a été prise par une caméra à haute résolution du satellite Landsat 8 et montre le nuage qui semble se blottir contre une chaîne de montagnes proche.

Les nuages «Taieri Pet» peuvent être dangereux pour l'aviation

La formation du nuage «Taieri Pet» est due aux vents forts qui soufflent sur les montagnes de la région. Ces vents forcent les masses d'air à s'élever, ce qui entraîne la formation de vagues dans l'atmosphère. Lorsque l'air humide passe ces vagues, il se refroidit et la vapeur d'eau se condense pour former un nuage stationnaire en forme de couche.

John Law, météorologue au service météorologique néo-zélandais, explique: «Le nuage reste presque immobile, car il se forme sur la crête de cette vague et est façonné par les vents forts qui le traversent».

Les conditions à l'intérieur et autour de cette formation nuageuse peuvent toutefois être dangereuses pour l'aviation. Les courants d'air verticaux à l'intérieur du nuage peuvent provoquer d'importantes turbulences, et il existe également un risque de formation de glace sur les avions qui traversent ces nuages.

Cet article a été rédigé à l'aide de l'intelligence artificielle (IA). Tous les contenus repris par l'IA sont vérifiés par la rédaction.

