Un Suisse de 80 ans s'est tué en tombant d'un balcon à Loèche-les-Bains. Son corps a été retrouvé sans vie jeudi devant une clinique de la station haut-valaisanne, indique vendredi la police cantonale.

Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances de la mort de l'octogénaire (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Selon les constatations effectuées à ce stade, l’homme est tombé dans le vide depuis les étages supérieurs de la clinique, pour des raisons encore indéterminées», écrit la police. L’intervention d’un tiers peut être exclue.