Canton de Glaris À Ennenda, un octogénaire tire deux coups de feu après une dispute

ATS

7.10.2025 - 18:15

Un homme âgé de 86 ans a tiré deux coups de feu avec son fusil de chasse contre une voiture, dimanche à Ennenda, lors d'une dispute. Personne n'a été blessé. La police glaronaise a interpellé le tireur.

Les circonstances de la dispute ne sont pas encore connues (photo d'illustration).
Les circonstances de la dispute ne sont pas encore connues (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.10.2025, 18:15

L'octogénaire s'était déjà disputé la veille avec un homme âgé de 32 ans, indique la police cantonale mardi. Le lendemain matin, ce dernier s'est rendu dans la cabane de chasse de l'aîné. Une nouvelle dispute verbale entre les deux hommes a alors dégénéré.

Sydney. Le sexagénaire ayant tiré au hasard sur 16 personnes inculpé

SydneyLe sexagénaire ayant tiré au hasard sur 16 personnes inculpé

Le retraité s'est emparé de son fusil et a ordonné au trentenaire de s'en aller. Ce dernier est reparti en voiture. L'octogénaire a alors tiré deux coups de feu en direction de l'auto qui s'éloignait.

Les circonstances de la dispute ne sont pas encore connues. Elles font l'objet d'une enquête menée par la police en collaboration avec le Ministère public. Il en va de même des faits incriminés.

