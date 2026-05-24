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Vaud Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson

ATS

24.5.2026 - 09:21

«Charles – L'Opéra. Du Hardi au Téméraire» a retenti samedi dans la cour récemment rénovée du château de Grandson (VD) pour sa grande première. Le spectacle historique a vu le jour à l'occasion des 550 ans des batailles de Grandson et de Morat.

Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson – Gallery
Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson – Gallery. Il y a 550 ans, le duc de bourgogne Charles le Téméraire a subi deux défaites contre les Confédérés à Grandson, puis à Morat. Un opéra revisite cette page d'histoire.

Il y a 550 ans, le duc de bourgogne Charles le Téméraire a subi deux défaites contre les Confédérés à Grandson, puis à Morat. Un opéra revisite cette page d'histoire.

Photo: ATS

Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson – Gallery. Le spectacle sera joué une quarantaine de fois jusqu'au 14 juin à Grandson, puis du 16 juillet au 26 août au château de Villars-les-Moines (Münchenwiler/BE) près de Morat.

Le spectacle sera joué une quarantaine de fois jusqu'au 14 juin à Grandson, puis du 16 juillet au 26 août au château de Villars-les-Moines (Münchenwiler/BE) près de Morat.

Photo: ATS

Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson – Gallery. Une scène de «Charles l'Opéra, du Hardi au Téméraire», une création originale de l'association Lumen Canor.

Une scène de «Charles l'Opéra, du Hardi au Téméraire», une création originale de l'association Lumen Canor.

Photo: ATS

Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson – Gallery
Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson – Gallery. Il y a 550 ans, le duc de bourgogne Charles le Téméraire a subi deux défaites contre les Confédérés à Grandson, puis à Morat. Un opéra revisite cette page d'histoire.

Il y a 550 ans, le duc de bourgogne Charles le Téméraire a subi deux défaites contre les Confédérés à Grandson, puis à Morat. Un opéra revisite cette page d'histoire.

Photo: ATS

Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson – Gallery. Le spectacle sera joué une quarantaine de fois jusqu'au 14 juin à Grandson, puis du 16 juillet au 26 août au château de Villars-les-Moines (Münchenwiler/BE) près de Morat.

Le spectacle sera joué une quarantaine de fois jusqu'au 14 juin à Grandson, puis du 16 juillet au 26 août au château de Villars-les-Moines (Münchenwiler/BE) près de Morat.

Photo: ATS

Un opéra historique inédit dans la cour du château de Grandson – Gallery. Une scène de «Charles l'Opéra, du Hardi au Téméraire», une création originale de l'association Lumen Canor.

Une scène de «Charles l'Opéra, du Hardi au Téméraire», une création originale de l'association Lumen Canor.

Photo: ATS

Keystone-SDA

24.05.2026, 09:21

24.05.2026, 09:24

Haut en couleur, le spectacle en plein air a mêlé chant, théâtre et musique live. Il a réuni sur scène plus de 40 chanteurs et une douzaine d'instrumentistes professionnels.

«Charles – L'Opéra» est une création originale de la compositrice vaudoise Jimena Marazzi, sur un livret de l’autrice fribourgeoise Mélanie Carrel. L'oeuvre retrace le destin de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, qui a subi coup sur coup en 1476 deux cinglantes défaites contre les Confédérés à Grandson, puis à Morat.

«Même si vous n’êtes jamais allé à l'opéra, ce spectacle est fait pour vous», aiment à souligner ses concepteurs. Il sera joué une quarantaine de fois jusqu'au 14 juin à Grandson, puis du 16 juillet au 26 août au château de Villars-les-Moines (Münchenwiler/BE) près de Morat.

Figure tragique

L'oeuvre, exigeante mais accessible, fait dialoguer l'Histoire avec les sensibilités d'aujourd'hui. Le duc de Bourgogne n'est pas qu'un vaincu, mais aussi une figure humaine, politique et tragique.

La production a fait le choix de doubler les rôles principaux, pour assurer toutes les représentations. Ainsi, Aslam Safla et Romain Favre, chanteurs d'opéra, interprètent Charles le Téméraire. Le comédien Yohann Thenaisie joue le bouffon du duc.

Des spécialistes des arts martiaux et des reconstitutions historiques proposent des animations avant les représentations. Ils font ainsi revivre l'atmosphère des Guerres de Bourgogne dès l'ouverture des portes. Les organisateurs espèrent attirer 11'000 spectateurs. Le budget global avoisine les 1,8 million de francs.

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