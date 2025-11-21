Un ours attaque un groupe d'écoliers dans l'ouest du Canada

Onze personnes, dont des enfants, ont été blessées après l'attaque d'un ours jeudi dans un groupe scolaire d'une zone rurale de Colombie-Britannique (ouest du Canada). Deux sont dans un état critique et deux autres dans un état grave, selon l'agence Canadian Press.

Les ours sont connus pour être très agressifs durant cette période de l'année, car ils cherchent à augmenter leurs réserves de graisse avant l'hibernation (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les services d'urgence n'ont pas précisé l'âge des victimes. L'incident s'est déroulé jeudi en début d'après-midi sur un sentier dans la région de Bella Coola, à 700 km au nord-ouest de Vancouver.

La mère d'un enfant de 10 ans, citée par l'agence, a raconté que son fils était si proche de l'animal «qu'il a même senti sa fourrure». Ensuite, «il est parti en courant pour sauver sa vie». Selon elle, un des enseignants qui accompagnait le groupe d'écoliers «a tout pris» en tentant de s'interposer. Il a été évacué en hélicoptère.

Les services d'urgence de la nation Nuxalk, le peuple amérindien qui gère le territoire, ont évoqué un «ours agressif». L'animal n'avait pas été capturé jeudi soir.

La nation Nuxalk a exhorté à la prudence sur les réseaux sociaux en demandant à la population de ne pas sortir et d'éviter l'autoroute. Les élèves fréquentaient l'école Acwsalcta, une école indépendante.

«Il est difficile de trouver les mots en ces temps très difficiles», a indiqué l'école dans un message publié sur Facebook. «Nous sommes anéantis pour les individus et les familles touchés par l'accident avec l'ours. Toutes les personnes impliquées reçoivent un soutien médical et notre priorité est de garantir leur sécurité», a déclaré le chef de la nation Nuxalk, Samuel Schooner, dans un communiqué.

Les ours sont connus pour être très agressifs durant cette période de l'année, car ils cherchent à augmenter leurs réserves de graisse avant l'hibernation. En général, les grizzlis de la région hibernent à partir de novembre jusqu'en avril ou mai.