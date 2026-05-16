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Culture Un ouvrage poétique remporte le Prix suisse du livre jeunesse

ATS

16.5.2026 - 17:01

Le Prix suisse du livre jeunesse est décerné à «Schlich ein Puma in den Tag» (Un puma se faufile dans la journée) de Verena Pavoni, Lena Raubaum et Franziska Walther. Assorti de 10'000 francs, il a été remis samedi dans le cadre des Journées Littéraires de Soleure.

L'ouvrage primé montre avec poésie l'image d'un animal qui se construit au fil des pages.
L'ouvrage primé montre avec poésie l'image d'un animal qui se construit au fil des pages.
ATS

Keystone-SDA

16.05.2026, 17:01

16.05.2026, 17:13

Dans cet ouvrage poétique, l'image d'un animal se construit au fil des pages: d'abord esquissée par quelques traits, elle se révèle progressivement dans son intégralité, comme un puma.

Ce livre fait dialoguer les dessins de l'illustratrice zurichoise Verena Pavoni avec les poèmes de l'Autrichienne Lena Raubaum. Le tout est mis en forme par l'Allemande Franziska Walther. Image, texte et édition forment «une oeuvre d'art totale», écrit le jury dans un communiqué publié samedi.

Ces différents éléments «soulignent la dimension performative de l'oeuvre d'art», ajoute-t-il. Selon lui, cet ouvrage fait comprendre aux jeunes lecteurs que l'art est un processus. Et les invite à «participer activement et à devenir eux-mêmes des artistes».

Deux finalistes romands

Quatre autres ouvrages avaient été retenus pour le prix. Parmi eux, deux romands. Dans «Jean-Blaise papa poule», Emilie Boré (texte) et Vincent (illustrations) racontent l'histoire du chat Jean-Blaise et de son grand amour, le poisson rouge Tsubasa. Le couple devient parent après avoir couvé un œuf dont sort... un serpent.

Genève. Inauguration du nouveau portail poétique du Bains des Pâquis

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«Le petit roi» de Sylvie Neeman à la plume et Francesca Ballarini aux dessins raconte quant à lui l'histoire d'un petit garçon qui rêve d'être roi. L'album mêle humour et réflexion. Les illustrations jouent avec les codes du monde royal tout en les transposant dans l'univers enfantin.

Les deux autres finalistes étaient «Herschel, der Gespensterhund» (Herschel, le chien fantôme), de l'auteur Thomas Meyer et de l'illustratrice Magali Franov, ainsi que «Oceano», du Tessinois Gionata Bernasconi. Les quatre nommés ont reçu chacun 2500 francs.

Décernée depuis 2020, cette distinction nationale est portée par l'Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM), le Schweizer Buchhandels- und VerlagsVerband (SBVV) et les Journées Littéraires de Soleure.

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