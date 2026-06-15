Un ouvrier décède sur un chantier de Chavannes-près-Renens

Un ouvrier est décédé lundi matin sur le chantier de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) à Chavannes-près-Renens. Occupé à effectuer des tâches de nettoyage au 1er étage d'un des bâtiments en construction, il a fait une chute de 9 mètres.

Un ouvrier a perdu la vie lundi matin sur un chantier de Chavannes-près-Renens (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Malgré l'arrivée rapide des secours et les soins prodigués sur place, l'homme, un Espagnol de 50 ans, est décédé sur le lieu de l'accident, indique lundi soir la police vaudoise dans un communiqué. Une enquête a été ouverte.