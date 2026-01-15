  1. Clients Privés
Trump : un «protecteur des pédophiles» Un ouvrier de Ford renvoyé pour des propos anti-Trump : internet se mobilise pour le soutenir

Philipp Dahm

15.1.2026

Un employé de Ford a traité Donald Trump de «protecteur des pédophiles»: le président a répliqué par un doigt d'honneur et un «F*** you». Le groupe automobile a mis l'employé à pied, mais grâce à Internet, Thomas Sabula n’a pas à s'inquiéter pour son avenir.

Une campagne de crowdfunding pour Thomas Sabula a déjà récolté plus de 480 000 dollars.
GoFundMe

Philipp Dahm

15.01.2026, 16:59

15.01.2026, 19:18

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le 13 janvier, lors d'une visite d'usine à Détroit, un employé de Ford a crié à Donald Trump qu'il est un «protecteur des pédophiles».
  • Trump a répliqué en faisant un doigt d'honneur et en l'insultant.
  • Ford a mis l'employé à pied suite à cet incident.
  • Une campagne de crowdfunding pour Thomas Sabula a déjà récolté plus de 480 000 dollars.
Montre plus

La scène a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Le 13 janvier, lors d’une visite de Donald Trump à l’usine Ford de Détroit, dans le Michigan, un ouvrier interpelle le président. «Protecteur de pédophiles», a-t-il lancé, en référence aux lenteurs de son administration dans la publication des dossiers liés à l’affaire Jeffrey Epstein.

Donald Trump ne s’est pas montré plus mesuré. Il a adressé un doigt d’honneur à l’ouvrier et a semblé lui lancer un «F* you» («Va te faire f***»). L’incident n’a pas été sans conséquences pour l’employé de Ford. Contacté, un porte-parole du constructeur a confirmé qu’une procédure avait été engagée. «Nous avons accueilli aujourd’hui un événement d’envergure et nous sommes fiers de la manière dont nos employés ont représenté Ford», a-t-il déclaré d’abord.

Mais cela ne valait pas pour tout le monde. «L’une de nos valeurs fondamentales est le respect, et nous ne tolérons pas que quelqu’un tienne des propos inappropriés dans nos installations. Si quelque chose de ce genre se produit, nous avons une procédure pour y faire face, mais nous n’abordons pas les questions spécifiques de personnel», a précisé le porte-parole.

Près de 500'000 dollars collectés

Le Washington Post a identifié l’employé en question: Thomas «TJ» Sabula. Le quadragénaire n’a pas regretté son intervention, déclarant au journal: «J’ai l’impression que le destin ne vous regarde pas souvent, et quand il le fait, vous avez intérêt à être prêt à saisir l’occasion. Et je crois que c’est ce que j’ai fait aujourd’hui».

Et le destin semble bien vouloir s’occuper de l’Américain. Sean Williams, originaire de Caroline du Sud, a lancé une collecte pour «aider TJ à payer quelques factures». «S’il vous plaît, aidez-nous à collecter des fonds pour le patriote TJ Sabula», pouvait-on lire sur GoFundMe.

Et il a ajouté: «TJ a été suspendu de son emploi chez Ford Automotive Company pour avoir traité à juste titre le président Donald J. Trump de protecteur des pédophiles!» Entre-temps, Sean Williams avait remis à Sabula la campagne de crowdfunding, qui avait déjà permis de récolter plus de 480 000 dollars, soit 384 000 francs.

Mais il n’y en aurait pas davantage, la faute à Sabula lui-même. «Nous sommes très reconnaissants pour ce grand soutien», écrivait-il sur GoFundMe. «À ce stade, nous fermons les dons pour cette campagne et vous encourageons à chercher d’autres projets et organisations à soutenir».

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

