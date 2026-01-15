Trump : un «protecteur des pédophiles»Un ouvrier de Ford renvoyé pour des propos anti-Trump : internet se mobilise pour le soutenir
15.1.2026
Un employé de Ford a traité Donald Trump de «protecteur des pédophiles»: le président a répliqué par un doigt d'honneur et un «F*** you». Le groupe automobile a mis l'employé à pied, mais grâce à Internet, Thomas Sabula n’a pas à s'inquiéter pour son avenir.
15.01.2026, 16:59
15.01.2026, 19:18
La scène a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Le 13 janvier, lors d’une visite de Donald Trump à l’usine Ford de Détroit, dans le Michigan, un ouvrier interpelle le président. «Protecteur de pédophiles», a-t-il lancé, en référence aux lenteurs de son administration dans la publication des dossiers liés à l’affaire Jeffrey Epstein.
Donald Trump ne s’est pas montré plus mesuré. Il a adressé un doigt d’honneur à l’ouvrier et a semblé lui lancer un «F* you» («Va te faire f***»). L’incident n’a pas été sans conséquences pour l’employé de Ford. Contacté, un porte-parole du constructeur a confirmé qu’une procédure avait été engagée. «Nous avons accueilli aujourd’hui un événement d’envergure et nous sommes fiers de la manière dont nos employés ont représenté Ford», a-t-il déclaré d’abord.
Mais cela ne valait pas pour tout le monde. «L’une de nos valeurs fondamentales est le respect, et nous ne tolérons pas que quelqu’un tienne des propos inappropriés dans nos installations. Si quelque chose de ce genre se produit, nous avons une procédure pour y faire face, mais nous n’abordons pas les questions spécifiques de personnel», a précisé le porte-parole.
Près de 500'000 dollars collectés
Le Washington Post a identifié l’employé en question: Thomas «TJ» Sabula. Le quadragénaire n’a pas regretté son intervention, déclarant au journal: «J’ai l’impression que le destin ne vous regarde pas souvent, et quand il le fait, vous avez intérêt à être prêt à saisir l’occasion. Et je crois que c’est ce que j’ai fait aujourd’hui».
ARE YOU WILLING TO BOYCOT FORD, UNTIL TJ GETS HIS JOB BACK?
By suspending TJ Sabula, the man who called Trump a "Pedo Protector" Ford is showing that they too are in the ‘Pedo Protection business.
Et le destin semble bien vouloir s’occuper de l’Américain. Sean Williams, originaire de Caroline du Sud, a lancé une collecte pour «aider TJ à payer quelques factures». «S’il vous plaît, aidez-nous à collecter des fonds pour le patriote TJ Sabula», pouvait-on lire sur GoFundMe.
This is TJ Sabula, the Ford autoworker suspended by Ford Motor Company after he called out Donald Trump for being a pedophile protector. A GoFundMe has been created (link below) to support him.
Et il a ajouté: «TJ a été suspendu de son emploi chez Ford Automotive Company pour avoir traité à juste titre le président Donald J. Trump de protecteur des pédophiles!» Entre-temps, Sean Williams avait remis à Sabula la campagne de crowdfunding, qui avait déjà permis de récolter plus de 480 000 dollars, soit 384 000 francs.
Mais il n’y en aurait pas davantage, la faute à Sabula lui-même. «Nous sommes très reconnaissants pour ce grand soutien», écrivait-il sur GoFundMe. «À ce stade, nous fermons les dons pour cette campagne et vous encourageons à chercher d’autres projets et organisations à soutenir».
