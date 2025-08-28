  1. Clients Privés
Un père et son fils décédés Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz

ATS

28.8.2025 - 15:53

Les corps d'un homme et de son fils adolescent ont été retrouvés mercredi dans une maison de Saint-Légier-La Chiésaz (VD), tous deux décédés par arme à feu. Les premiers éléments de l'enquête excluent l'intervention d'une tierce personne.

Une enquête a été ouverte, confiée aux inspecteurs de la police de sûreté vaudoise. (image d'illustration)
Une enquête a été ouverte, confiée aux inspecteurs de la police de sûreté vaudoise. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.08.2025, 15:53

Les faits se sont produits au domicile du père, un Français de 54 ans. Son fils de 14 ans était lui domicilié à l'étranger. C'est la compagne de l'homme qui a découvert les corps à son retour au domicile, indique jeudi la police vaudoise dans un communiqué.

Les forces de l'ordre ne donnent pas d'autres informations sur ce double décès, hormis le fait que les premiers constats semblent exclure une intervention extérieure. Une enquête a été ouverte, confiée aux inspecteurs de la police de sûreté vaudoise.

Cette intervention a mobilisé plusieurs patrouilles de la police Riviera et de la gendarmerie vaudoise, les brigades criminelle et scientifique de la police de sûreté, le Centre universitaire romand de médecine légale ainsi que des ambulances et le SMUR.

