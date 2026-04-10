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«Pour le protéger» Un père en France face à la justice pour avoir séquestré son fils

ATS

10.4.2026 - 16:34

Un homme de 43 ans a été mis en examen pour la séquestration pendant plus d'un an de son fils de neuf ans dans une camionnette où celui-ci a été retrouvé nu et dénutri, a annoncé vendredi le procureur de Mulhouse (Haut-Rhin).

Cordons de la police nationale française (image d'illustration).
Cordons de la police nationale française (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 16:34

La compagne du père, qui n'est pas la mère de l'enfant, a été mise en examen pour non-assistance à mineur de moins de 15 ans en danger et non-dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles, a précisé le magistrat, Nicolas Heitz, dans un communiqué.

Les gendarmes ont découvert l'enfant lundi à Hagenbach (Haut-Rhin) après avoir été alertés par une habitante qui avait entendu des «bruits d'enfant» provenant d'une camionnette garée dans une cour commune privée de plusieurs habitations.

Après avoir déverrouillé la camionnette, les militaires ont trouvé l'enfant «couché en position foetale, nu, recouvert d'une couverture sur un monticule de déchets et à proximité d'excréments». «En raison de la position assise prolongée», l'enfant, «pâle et manifestement dénutri», ne parvenait plus à marcher, a précisé le procureur. Il a été immédiatement pris en charge à l'hôpital de Mulhouse.

«Pour le protéger»

Le père, qui vivait avec sa compagne âgée de 37 ans et deux autres enfants – leurs filles respectives âgées de 12 et 10 ans – a reconnu avoir séquestré et privé de soins le petit garçon. Il a expliqué l'avoir «mis dans cette camionnette à partir de novembre 2024 pour le protéger car sa compagne voulait le faire interner en psychiatrie», a expliqué le procureur.

Le père a affirmé qu'il avait laissé sortir l'enfant avec lui jusqu'en mai 2025 et lui avait laissé accéder à l'appartement à l'été 2025 quand le reste de la famille était en vacances. Selon lui, sa compagne se doutait de quelque chose mais ne savait pas que son fils était dans le véhicule.

Sa compagne a quant à elle contesté l'intégralité des faits.

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