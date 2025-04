Un pape meurt, les prophéties ressuscitent

On l'a constaté après la mort de Jean-Paul II, mais aussi après le retrait de Benoit XVI: à chaque fois qu'un pape meurt ou disparaît, les vieilles prophéties ressortent des tiroirs. Et l'on n'échappe pas à la règle après la mort, lundi, du pape François. Les théories de Michel de Nostredame, alias Nostradamus, restent parmi les plus prisées. Mais il y en a d'autres qui circulent.

Une représentation de Nostradamus. Imago

Rédaction blue News Valérie Passello

«À la mort d'un très vieux Pontife, un Romain d'un bon âge sera élu. On dira qu'il affaiblit le trône, mais il durera longtemps. Un jeune homme à la peau foncée, avec l’aide du grand roi, remettra le sac à un autre à la peau rouge.» Voilà, en substance, ce qu'aurait écrit Nostradamus. Comme toutes les prophéties, elle est assez floue pour être sujette à interprétation.

L'apothicaire féru d'astrologie du 16ème siècle, en a épaté plus d'un avec ses prédictions, dont certaines se sont en effet avérées exactes... mais dont d'autres étaient totalement fausses.

Dans la prophétie ci-dessus, on peut penser qu'un «pape noir» succédera au défunt. Les paris sont d'ores et déjà ouverts quant au futur souverain pontife.

Mais, il convient de le rappeler pour ceux qui l'auraient oublié ou qui n'étaient pas nés: la même théorie avait fait suite au décès de Jean-Paul II en 2005. On avait aussi vu en Karol Wojtyła, mort à 84 ans, le «très vieux Pontife» évoqué par Nostradamus et les bruits couraient qu'un pape noir allait être nommé... c'est Benoît XVI qui a finalement été choisi.

Saint Malachie: apocalypse now?

Beaucoup moins connu que Nostradamus, un certain saint Malachie fait actuellement parler de lui. Cet évêque irlandais du 12ème siècle aurait dressé la liste des papes jusqu'au retour de saint Pierre, à savoir l'apocalypse. Et, surprise: le pape François serait le dernier, juste avant que Pierre arrive et fasse «brûler» Rome!

À noter qu'en fait de liste, saint Malachie aurait plus ou moins décrit chacun des papes en leur attribuant une maxime énigmatique, facilement interprétable et adaptable à d'autres. Là encore, faire régner le flou permet de faire correspondre rétrospectivement - plus ou moins- la prophétie à l'histoire.

Toutefois on le sait, les réseaux sociaux raffolent de théories apocalyptiques. Annoncer la fin du monde, ça marche toujours bien sur X ou facebook...

La mort du pape François signe-t-elle l’accomplissement de la prophétie de Saint Malachie ?



Le dernier pape, vraiment ?https://t.co/X0VAqDIEiA pic.twitter.com/nGGYCe6159 — Pas Câline Dutout (@dutout_pas) April 21, 2025

Mais prudence: les prédictions de saint Malachie sont très controversées, apprend-on notamment dans le «Figaro», car elles ont été publiées 350 ans après la mort de l'intéressé et qu'aucun manuscrit n'a été retrouvé. Mais alors, d'où tombe cette liste? Mystère et boule de gomme!

Baba Vanga, l'aveugle qui voyait très très loin

Vangelia Pandeva Gushterova, connue sous le nom de Baba Vanga, était une voyante aveugle (sic) célébrissime en Bulgarie. Née en 1911 et décédée en 1996, elle n'a pas évoqué le pape. Mais ses prédictions peuvent laisser pensif.

Une statue érigée en mémoire de Baba Vanga en Bulgarie. IMAGO/Depositphotos

Elle aurait annoncé, pour l'année 2025, rien de moins que le début de la fin de l'humanité, relate «euronews». Et selon ses propos, rapportés par ses fidèles, Baba Vanga disait qu'«un conflit en Europe allait décimer la population du continent».

Néanmoins, il devrait encore rester un peu d'humains après tout ça, car Baba Vanga nous imaginait explorer Vénus en 2028, pensait que l'Europe sera gouvernée par les musulmans en 2043 et que nous serons amenés à entrer en guerre contre les Martiens en 3005, avant la fin du monde, prévue selon elle en 5079.

Il va de soi que toutes ces prophéties ne reposent sur rien de concret ou de scientifique.

Rappelons-nous aussi que beaucoup étaient persuadés que les Mayas avaient annoncé la fin du monde pour le 21 décembre 2012, que de nombreux adeptes de Nostradamus étaient convaincus qu'il avait annoncé la fin des temps pour 1999, tout comme le couturier Paco Rabanne, qui pensait qu'à cette date, la station Mir allait s'écraser sur Paris.

Et rien de tout ça ne s'est produit.