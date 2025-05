Un paquet de cigarettes vieux de 48 ans conduit à une arrestation

Nous sommes en 1977. Après une soirée dans un bar, une jeune mère est retrouvée étranglée à l'arrière de sa voiture. Des indices apparaissent rapidement, mais l'enquête ne mène à rien. Un demi-siècle plus tard, les enquêteurs ont d'autres possibilités.

Cette photo du bureau du procureur du comté de Santa Clara montre l'intérieur de la Volkswagen à San Jose. Une empreinte de pouce sur des cigarettes a conduit à une arrestation près d'un demi-siècle après le meurtre de la jeune Californienne. Santa Clara County District Attorney's Office via AP/Keystone

dpa

Une empreinte digitale sur un paquet de cigarettes pourrait permettre d'élucider une affaire non résolue près d'un demi-siècle après la mort violente d'une jeune femme en Californie.

Le procureur du comté de Clara dans l'Ohio a annoncé vendredi l'arrestation d'un homme de 69 ans qui pourrait avoir tué Jeanette Ralston. Elle avait été retrouvée étranglée à l'arrière de sa voiture le 1er février 1977. Après l'arrestation à Jefferson, Ohio, l'homme a été transféré en Californie. Il est accusé de meurtre.

L'empreinte d'un pouce sur un paquet de cigarettes trouvé dans la voiture a donné un résultat positif dans le système actualisé du FBI à l'automne, a fait savoir le ministère public.

Au début de l'année, des fonctionnaires du ministère public et de la police de San Jose, en Californie, où le crime a eu lieu, se sont rendus dans l'Ohio pour prélever des échantillons d'ADN sur le suspect.

Ces traces auraient correspondu à celles trouvées sous les ongles de Ralston et sur un t-shirt à manches longues avec lequel la mère d'un fils alors âgé de six ans avait été étranglée. Il existe des indices d'agression sexuelle.

«Chaque jour, les criminels sont plus proches de leur arrestation»

«La science médico-légale évolue chaque jour, et chaque jour les criminels sont plus proches de leur capture», a déclaré le procureur Jeff Rosen. «Les affaires peuvent vieillir et tomber dans l'oubli. Nous n'oublions pas et nous n'abandonnons pas».

La voiture dans laquelle se trouvait le corps avait été retrouvée dans l'abri pour voitures d'un complexe résidentiel situé près du bar où Ralston avait été vu vivante pour la dernière fois, selon ses amis. La voiture portait les traces d'un incendie criminel qui n'avait pas abouti.

Les amis de Ralston avaient alors déclaré qu'ils l'avaient vue quitter le bar la veille au soir avec un homme inconnu. Dix minutes plus tard, elle aurait voulu revenir. Cela ne s'est jamais produit. Un profil de suspect a été établi sur la base des témoignages. L'enquête n'aboutissant à rien, l'affaire a finalement été classée.

En 1977, le suspect était stationné en tant que soldat à un peu plus de 100 kilomètres au sud de San Jose. L'année suivante, il a été condamné à quatre ans de prison pour une tentative de meurtre, comme le montrent les dossiers judiciaires.

Le fils de Ralston, Allen Ralston, a déclaré à la chaîne WOIO-TV qu'il était reconnaissant et soulagé qu'une arrestation ait enfin eu lieu. «Je suis simplement heureux que quelqu'un y ait accordé de l'importance», a-t-il déclaré.