Un adepte suisse du parapente, âgé de 74 ans, a perdu la vie mardi dans la région de Fiesch (VS). Les causes de son accident n'ont pas encore été établies.

Un adepte du parapente a perdu la vie, mardi à Fiesch (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Vers 16h45, le septuagénaire a perdu le contrôle de son parapente avant de tomber dans la rivière Weisswasserbach, à hauteur d’un pont, dans le centre du village de Fiesch, précise la police cantonale valaisanne dans un communiqué diffusé mercredi.

Des témoins de la scène ont immédiatement donné l'alerte. L’Organisation cantonale valaisanne des secours a rapidement dépêché un hélicoptère, une ambulance, des spécialistes du sauvetage, des sauveteurs en montagne et en milieu aquatique, ainsi qu’un chef d’intervention sanitaire. Les secours n’ont cependant pu que constater le décès du pilote.

Lors de l’incident, une personne a également été légèrement blessée et transportée à l’hôpital de Viège. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête en collaboration avec la police cantonale valaisanne.