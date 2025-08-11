Un parapentiste de 60 ans a perdu la vie dans un accident dimanche au Weisshorn à Arosa (GR). L'homme a chuté d'une hauteur d'environ 60 mètres et s'est écrasé contre le sommet.

Le parapentiste tournait peu après 12h30 au-dessus de la station supérieure du Weisshorn lorsqu'une partie du planeur s’est repliée, indique lundi la police cantonale des Grisons. Le pilote a chuté en vrille et mortellement heurté dans son dos le sommet du Weisshorn.

Les efforts de réanimation sur place sont restés vains. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances exactes de l'accident.