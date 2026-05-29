Un accident de parapente s'est produit mercredi dans le secteur de Derborence (VS). Un Français de 39 ans avait décollé des Saisies, en France, dans le cadre d'un vol de distance. Il prévoyait d'effectuer un aller-retour jusqu'à Fiesch (VS) au cours de la journée. Son corps sans vie a été retrouvé jeudi matin.

Le parapentiste a percuté une paroi rocheuse située sur la face sud de la Tête de Barme, annonce vendredi la police valaisanne. Police cantonale du Valais

Keystone-SDA ATS

Le parapentiste a percuté une paroi rocheuse située sur la face sud de la Tête de Barme, annonce vendredi la police valaisanne. Celle-ci a ouvert une enquête sous la direction du Ministère public de la Confédération, afin de déterminer les circonstances de l’accident.

Mercredi soir, les autorités françaises avaient signalé la disparition de l'homme à la police valaisanne. Des investigations ont été immédiatement lancées pour retracer son itinéraire et déterminer le secteur dans lequel il pouvait se trouver.

En collaboration avec les secouristes d'Air-Glaciers, le parapentiste a été localisé jeudi peu après 06h00 dans le secteur de la Tête de Barme. Les secouristes n'ont pu que constater son décès.