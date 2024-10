Il survole la pyramide de Gizeh et une drôle de surprise l'attend au sommet!

Un chien remuant la queue au sommet de la grande pyramide de Gizeh, dans le désert égyptien. C'est la scène que Marshall Mosher a filmée il y a quelques jours lors d'un vol en parapente motorisé. S'agit-il de la divinité égyptienne Anubis ?

Alessia Moneghini

Un chien tout frétillant, ce n'est certainement pas ce que Marshall Mosher s'attendait à voir il y a quelques jours au sommet de la pyramide de Khéops en Égypte, lors d'un vol en parapente motorisé.

Pourtant, c'est exactement ce que l'on voit dans les images inhabituelles que le parapentiste a partagées sur Instagram : «Un chien a grimpé au sommet de la Grande Pyramide de Gizeh ! Pensez-vous qu'il vit là-haut?», a-t-il écrit dans la légende.

La vidéo n'a pas tardé à devenir virale, comme l'a notamment rapporté Sky TG24, et plusieurs utilisateurs ont plaisanté en disant qu'il s'agissait de la divinité égyptienne Anubis (avec le corps d'un homme et la tête d'un chacal).

«Ce n'est pas un chien. C'est le dieu égyptien Anubis. Il est considéré comme le guide des morts dans l'au-delà et le protecteur des tombes. C'est pourquoi il se trouve au-dessus de la pyramide», pouvait-on notamment lire dans les commentaires.

D'autres s'inquiètent de la sécurité de leur ami à quatre pattes: «Je me demande combien de temps il lui a fallu. Je veux qu'il descende et qu'il aille chercher de l'eau», a commenté un internaute.

Mais Mosher a rassuré ses amis virtuels dans un message ultérieur, expliquant qu'entre-temps, le chien était descendu et qu'en général, les animaux vivant dans la région grimpent et descendent souvent de la plus ancienne des sept merveilles du monde antique.