Un passager d'un avion de la compagnie Easyjet a été arrêté dimanche à l'atterrissage de l'appareil après avoir perturbé un vol, un incident examiné par des agents de la police antiterroriste, ont indiqué les forces de l'ordre écossaises.

L'incident s'est produit sur un vol Londres-Glasgow. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«Nous avons été informés qu'un homme avait perturbé un vol arrivant à Glasgow vers 8h20 dimanche (...) Les agents sont montés à bord de l'avion à son arrivée, et un homme de 41 ans a été arrêté», a indiqué la police écossaise sur X.

«Nous sommes informés de l'existence de vidéos circulant en ligne et celles-ci sont actuellement examinées par des agents spécialisés dans la lutte contre le terrorisme», a-t-elle encore indiqué.

Sur ces vidéos, on voit un homme debout à l'arrière de l'appareil, point levé et criant notamment à plusieurs reprises «Allah Akbar», avant d'être immobilisé au sol par un autre passager.

«Ce matin, le vol EZY609 de Luton (nord de Londres) à Glasgow (sud-ouest de l'Ecosse) a été accueilli par la police à son arrivée à Glasgow. Les policiers sont montés à bord et ont évacué un passager en raison de son comportement à bord», a confirmé la compagnie EasyJet auprès de l'AFP.

«L'équipage d'easyJet est formé pour évaluer toutes les situations et agir rapidement et de manière appropriée afin de garantir que la sécurité du vol et des autres passagers ne soit compromise à aucun moment», ajoute la compagnie.