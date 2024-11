Au printemps, un passager récalcitrant a contraint un avion de Swiss à faire demi-tour. De nouveaux détails sont désormais connus.

L'avion de Swiss a dû faire demi-tour et retourner à New York. (photo à thème) sda

Sven Ziegler

Un vol Swiss de New York à Zurich s'est terminé abruptement après qu'un passager s'est montré violent à bord. Au printemps, blue News a également relaté l'incident. L'avion a dû faire demi-tour peu après le décollage suite à un incident avec un passager récalcitrant.

De nouveaux détails sur l'affaire sont désormais connus. L'autorité judiciaire compétente a publié un rapport. Dans un premier temps , CH Media a rapporté les faits .

Selon le rapport, le Belge David P.*, âgé de 43 ans, a tenté d'entrer de force dans le cockpit et a menacé le personnel de cabine.

Une hôtesse de l'air touchée de manière indécente

L'incident s'est produit le 31 mars. Peu après le décollage, le passager se serait levé, aurait touché une hôtesse de l'air de manière indécente et l'aurait secouée. Il aurait ensuite frappé à plusieurs reprises contre la porte du cockpit, crié et demandé aux pilotes de le laisser entrer.

Un membre de l'équipage a finalement pu appeler à l'aide par annonce. L'équipage a réussi à plaquer l'homme au sol et à le maintenir jusqu'à l'atterrissage.

De retour à l'aéroport de Newark, l'agresseur a été placé en garde à vue par la police. Un membre du personnel de cabine, blessé par David P., a dû être hospitalisé.

S'il est condamné, il risque la prison

Le passager est désormais inculpé de trois chefs d'accusation : entre autres, agression du personnel de cabine et tentative d'intrusion dans le cockpit. Il a été remis en liberté contre une caution de 100'000 dollars en attendant son procès. Il risque, en cas de condamnation, jusqu'à 20 ans de prison et une amende de 250'000 dollars.

Un porte-parole de Swiss a expliqué à CH Media que la compagnie aérienne prenait ce genre d'incidents très au sérieux et qu'elle assurait un suivi psychologique de l'équipage. "Nous sommes en contact étroit avec l'ensemble de l'équipage et proposons des entretiens avec des experts formés", a-t-on indiqué du côté de la compagnie aérienne. L'agent de bord agressé s'est rapidement rétabli et est rentré en Suisse avec l'équipage.

Le nombre de passagers récalcitrants a augmenté ces dernières années. Rien que pour les compagnies aériennes suisses comme Swiss et Edelweiss, 1347 incidents ont été signalés en 2022. Au niveau mondial, le problème est également en augmentation : selon l'association des compagnies aériennes IATA, de tels incidents se sont produits l'année dernière sur environ un vol sur 480.

* Nom modifié