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Affaire mystérieuse Un passager donne l’alerte – peu après, le corps d’une femme est découvert dans le lac de Constance

Sven Ziegler

2.6.2026

Un corps a été découvert dans le lac de Constance. (Image symbolique)
Un corps a été découvert dans le lac de Constance. (Image symbolique)
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Le corps d’une femme a été découvert dans le lac de Constance. Les enquêteurs vérifient désormais s’il s’agit de la personne portée disparue depuis dimanche soir.

Sven Ziegler

02.06.2026, 11:58

02.06.2026, 13:34

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le corps sans vie d’une femme a été découvert dans les eaux suisses du lac de Constance.
  • La police examine un possible lien avec un incident survenu à bord d’un ferry.
  • L’identité de la défunte n’a pour l’heure pas encore été établie.
Montre plus

L’incident a débuté dimanche soir à bord d’un ferry reliant Meersburg à Constance. Un passager a signalé aux secours avoir aperçu une femme debout près du bastingage.

Lorsqu’il s’est retourné quelques instants plus tard, il aurait entendu un bruit de chute particulièrement marqué. Le témoin a alors supposé que la femme était tombée ou s’était jetée à l’eau. Les services de secours et la police ont aussitôt lancé une vaste opération de recherche sur le lac de Constance.

Malgré plusieurs heures de recherches, celles-ci n’avaient dans un premier temps donné aucun résultat.

Découverte d'un corps du côté suisse

Le lendemain matin, l’affaire a connu un rebondissement inattendu. Dans les eaux suisses, au large de Güttingen, dans le canton de Thurgovie, les secours ont découvert le corps d’une femme.

Selon la police, cette découverte a été faite par hasard. Les enquêteurs tentent désormais d’établir l’identité de la victime et de déterminer si son décès est lié à l’incident survenu à bord du ferry.

Le parquet examine en outre si une autopsie doit être ordonnée.

Pour l'instant, les autorités ne peuvent ni confirmer ni exclure que la personne décédée soit la femme qui serit éventuellement tombée à l'eau depuis le ferry.

L'enquête se poursuit donc tant du côté allemand que du côté suisse. L'identification de la défunte est désormais au centre des préoccupations.

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