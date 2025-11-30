Un patient a attaqué un ambulancier samedi soir à Seewen et l'a grièvement blessé avec un couteau. La police a ensuite maîtrisé l'homme agressif avec un taser.

Lorsque les deux ambulanciers sont entrés dans le bâtiment, le patient s'est montré agressif à leur égard (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les services de secours sont intervenus en urgence à 22h20 dans un immeuble à Seewen. Lorsque les deux ambulanciers sont entrés dans le bâtiment, le patient s'est montré agressif à leur égard. Ils ont alors immédiatement quitté les lieux, a indiqué dimanche la police cantonale de Schwyz.

Le patient, un Allemand de 33 ans, a poursuivi les deux secouristes. A l'extérieur, il a attaqué l'un d'entre eux avec un couteau. La victime, âgée de 56 ans, a été sérieusement blessée.

Les forces de police alertées par la suite ont fait usage d'un taser pour maîtriser le patient et l'arrêter. Après les premiers soins sur place, tant le blessé que le patient ont été hospitalisés. Une enquête a été ouverte.