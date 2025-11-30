  1. Clients Privés
Schwyz Un patient agressif blesse un ambulancier à Seewen

ATS

30.11.2025 - 14:56

Un patient a attaqué un ambulancier samedi soir à Seewen et l'a grièvement blessé avec un couteau. La police a ensuite maîtrisé l'homme agressif avec un taser.

Lorsque les deux ambulanciers sont entrés dans le bâtiment, le patient s'est montré agressif à leur égard (photo d’illustration).
Lorsque les deux ambulanciers sont entrés dans le bâtiment, le patient s'est montré agressif à leur égard (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.11.2025, 14:56

Les services de secours sont intervenus en urgence à 22h20 dans un immeuble à Seewen. Lorsque les deux ambulanciers sont entrés dans le bâtiment, le patient s'est montré agressif à leur égard. Ils ont alors immédiatement quitté les lieux, a indiqué dimanche la police cantonale de Schwyz.

Revue de presse. Les Suisses croient leur police, jugée plus fiable que le Conseil fédéral et les médias

Revue de presseLes Suisses croient leur police, jugée plus fiable que le Conseil fédéral et les médias

Le patient, un Allemand de 33 ans, a poursuivi les deux secouristes. A l'extérieur, il a attaqué l'un d'entre eux avec un couteau. La victime, âgée de 56 ans, a été sérieusement blessée.

Les forces de police alertées par la suite ont fait usage d'un taser pour maîtriser le patient et l'arrêter. Après les premiers soins sur place, tant le blessé que le patient ont été hospitalisés. Une enquête a été ouverte.

