Investigations en cours... L’hôpital de Saint-Malo secoué par une tragédie !

Gregoire Galley

23.10.2025

Un quinquagénaire a étranglé son voisin de chambre de 89 ans mercredi à l'hôpital de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), a indiqué jeudi le parquet à l'AFP.

Un quinquagénaire a étranglé son voisin de chambre de 89 ans à l'hôpital de Saint-Malo (image d’illustration).
Un quinquagénaire a étranglé son voisin de chambre de 89 ans à l'hôpital de Saint-Malo (image d’illustration).
IMAGO/imagebroker

Agence France-Presse

23.10.2025, 17:47

23.10.2025, 17:52

Les faits sont intervenus mercredi à 18H30. C'est la famille de l'octogénaire qui a surpris le suspect en pleine action, en entrant dans sa chambre, selon une source policière. Le personnel soignant est intervenu mais n'est pas parvenu à sauver la victime.

Le suspect serait une personne sans domicile fixe et il a été placé en isolement pour un examen psychiatrique, selon la source policière.

Le meurtrier présumé, âgé de 53 ans, «n'est à cette heure pas placé en garde à vue, son état n'étant pas compatible avec une telle mesure», a déclaré la vice-procureure de Saint-Malo Émilie Goyet, ajoutant que l'homme était «toujours hospitalisé».

«Les investigations se poursuivent pour préciser les circonstances des faits», a ajouté la magistrate, sans fournir plus de détails.

