Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition

Lorsque l'entrepreneur américain Graham Walker vend son entreprise pour 1,7 milliard de dollars, il réserve 15 pour cent du produit de la vente à ses employés. De nombreux collaborateurs réagissent avec stupéfaction, certains éclatent en sanglots : Cet argent change la vie de certaines familles.

Graham Walker offre 240 millions de dollars à ses employés Fibrebond

Rédaction blue News Gabriela Beck

Pas le temps ? blue News résume pour toi L'entrepreneur américain Graham Walker fait participer 540 collaborateurs à la vente de son entreprise Fibrebond.

Les employés reçoivent au total 240 millions de dollars - en remerciement de décennies de loyauté, même en temps de crise.

Cette décision exceptionnelle suscite une grande émotion parmi le personnel et dans la petite ville de Minden, dans l'État américain de Louisiane. Montre plus

Lorsque Graham Walker a demandé un entretien à sa collaboratrice Lesia Key, elle ne se doutait pas que sa vie allait changer : Le chef de l'entreprise américaine Fibrebond a remercié son employée de longue date pour sa fidélité et lui a remis une enveloppe. Elle l'a ouverte et a éclaté en sanglots. Le contenu : un bonus d'un montant à six chiffres.

Key n'était pas la seule. Walker a fait distribuer au total 240 millions de dollars (environ 200 millions de francs) à ses 540 employés à plein temps, rapporte le «Wall Street Journal». Cela a été rendu possible par la vente de l'entreprise familiale de Louisiane, qui fabrique des boîtiers et des infrastructures pour les installations électriques et les centres de calcul, au groupe de technologie énergétique Eaton pour 1,7 milliard de dollars.

L'entrepreneur avait insisté pour que 15 pour cent du produit de la vente reviennent au personnel. Pour Walker, c'était une question d'équité.

De nombreux employés sont restés fidèles à l'entreprise même dans les années difficiles sur le plan économique - par exemple après l'incendie dévastateur d'une usine en 1998 ou lors des suppressions massives d'emplois après l'éclatement de la bulle dotcom au début des années 2000.

«Je voulais faire quelque chose de bien», explique Walker. En même temps, il ne voulait pas vivre avec le sentiment d'être le seul à profiter de la vente, alors que les collaborateurs n'avaient rien.

C'est pourquoi personne n'a démissionné malgré la fortune reçue

La prime moyenne est d'environ 443'000 dollars (375'000 francs). Les employés de longue date reçoivent des sommes nettement plus élevées. De nombreux collaborateurs ont d'abord réagi avec incrédulité. Certains ont demandé s'il y avait des caméras cachées. D'autres ont embrassé leurs supérieurs en pleurant.

La somme sera versée sur cinq ans - à condition que les employés restent dans l'entreprise.

Hong Blackwell, 67 ans, employée pendant des décennies dans la logistique, avait déjà pensé à sa retraite et craignait initialement de devoir continuer à travailler à cause de l'engagement de cinq ans. Lorsqu'elle a appris que le règlement ne s'appliquait pas aux collaborateurs de plus de 65 ans et qu'elle toucherait tout de même son bonus, son soulagement a été sans limite, raconte-t-elle au "Wall Street Journal".

Le bonus change désormais la vie de nombreuses familles. Les collaborateurs remboursent leurs dettes, paient leurs frais de scolarité ou assurent leur retraite. Lesia Key a remboursé son hypothèque et ouvert une petite boutique. «Avant, nous allions de chèque de paie en chèque de paie», dit-elle, «maintenant, je peux vraiment vivre».

Dans la petite ville de Minden, qui compte environ 12 000 habitants et où l'entreprise est implantée, l'argent crée également une atmosphère de renouveau. Le maire Nick Cox parle d'une impulsion économique pour toute la région.

Walker lui-même a été ému par les réactions de ses collaborateurs, dit-il. Il espère recevoir encore des décennies plus tard des messages d'anciens employés lui expliquant comment l'argent a changé leur vie.