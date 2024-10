Un paysan doit vendre ses vaches: «Quelque chose est mort en moi»

Un paysan bernois doit vendre tout son troupeau de vaches. La résiliation de son bail lui est fatale. Le paysan cherche maintenant des acheteurs pour ses animaux - et un nouveau travail.

Le paysan Reto Isenschmid de Heimenschwand BE se retrouve sans rien : il doit se séparer de l'ensemble de son troupeau de vaches. La raison en est son bail, qui a été résilié, comme conséquence indirecte de son divorce avec sa femme.

Pour cet éleveur passionné, qui travaille à la ferme depuis son enfance, c'est un coup dur. Lors de la foire au bétail de Heimenschwand, à laquelle il s'est rendu récemment pour vendre ses animaux, il s'est senti comme à un enterrement. «Quelque chose est mort en moi», explique-t-il à «Bärn Today» pour décrire les douloureux adieux à ses animaux .

Au fil des ans, Isenschmid avait constitué un troupeau de 35 à 40 bêtes, dont 18 vaches laitières. Il était particulièrement fier de son travail d'élevage, qu'il menait avec beaucoup de dévouement et de travail. «J'ai toujours eu le bon nez et j'ai même pu présenter cette année une vache particulièrement belle à la BEA», explique-t-il au portail. Mais il est désormais confronté au défi de trouver de nouvelles places pour ses vaches.

A la recherche d'un nouvel emploi

Outre les expositions de bétail, il cherche aussi des acheteurs sur Facebook - mais il ne veut pas simplement vendre ses animaux au plus offrant. «Je veux m'assurer qu'ils sont bien pris en charge et qu'ils ne tombent pas dans l'élevage de masse», souligne Isenschmid.

La décision d'amener sa vache attitrée «Elena», âgée de onze ans, à la boucherie a été un moment particulièrement douloureux. «Le fait qu'elle ait dû mourir m'a brisé le cœur», avoue-t-il. Elena était l'une des plus vieilles vaches et la mère de 18 descendants. Mais à son âge, il n'y avait plus d'acheteur.

Comme un retour à son ancien métier de charpentier n'est pas possible en raison de problèmes de genoux, Isenschmid envisage désormais une nouvelle voie professionnelle. Il espère pouvoir travailler comme soigneur d'animaux à l'hôpital vétérinaire de Berne, afin d'aider les animaux malades. Il veut ainsi contribuer «à ce que les animaux retrouvent la santé et que les paysans puissent ramener leurs chéris heureux à la maison», dit-il.