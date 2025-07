Il installe une barrière payante sur un sentier de randonnée!

Deugatio41

Je trouve cela légitime du fait du non respect de plus en plus répandu de certains "promeneurs" qui visiblement n'aiment pas la montagne mais veulent "leur photo" pour prouver qu'ils y sont allés même si ce n'est pas à la force du mollet. Ceci est juste utiliser la montagne pour se faire valoir et témoigne d'un mépris total au paysage et aux montagnards. Avec ces "flatteries" sur Internet il faut gendarmer ce genre de comportement. La nature et les humains méritent mieux!



Une profonde prise de conscience des Autorités devrait améliorer le comportement humain et, oui, sanctionner là où ça pêche. Sinon, la terre sera bientôt une grande poubelle à ciel ouvert. Et idem des mers et des océans.