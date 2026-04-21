Un pêcheur retrouve un crocodile mort lesté de poids dans un «sac de couchage»

Le cadavre d'un crocodile lesté de poids a été retrouvé dimanche soir par un pêcheur dans un canal à Roubaix, dans l'extrême nord de la France, a indiqué lundi la préfecture à l'AFP, confirmant des informations de médias locaux.

🐊Un crocodile mort retrouvé dans le canal de Roubaix !



Lors d'une pêche à l'aimant, un homme s'est retrouvé à sortir de l'eau un crocodile. L'animal était mort, attaché à un poids.#ApollineMatin pic.twitter.com/jSNLnHtiNR — RMC (@RMCInfo) April 21, 2026

Keystone-SDA ATS

Un pêcheur muni d'un aimant a remonté dimanche le cadavre d'un crocodile «attaché avec des poids» depuis l'un des canaux bordant Roubaix, près de Lille, a précisé la préfecture.

La dépouille de cet animal mesurant «plus d'un mètre» de long a été confiée à la Ligue protectrice des animaux (LPA), a précisé cette même source.

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle semble s'exprimer l'auteur de la découverte insolite, on peut voir le cadavre d'un crocodile entouré de chaînes et lesté d'un poids.

D'après cet homme, le crocodile était par ailleurs enfermé dans un «sac de couchage», qui apparaît également dans la vidéo à côté de la dépouille, déposée sur une pelouse à côté d'un canal.

«J'ai jeté mon aimant, j'ai vu un truc lourd, bizarre, j'ai ouvert, dedans il y avait ça (le crocodile, ndlr). Un truc de fou», commente l'homme dans la même vidéo. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille, a précisé la préfecture.