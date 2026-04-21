Un pêcheur retrouve un crocodile mort lesté de poids dans un «sac de couchage»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Découverte effarante à Roubaix Un pêcheur retrouve un crocodile mort lesté de poids dans un «sac de couchage»

ATS

21.4.2026 - 07:46

Le cadavre d'un crocodile lesté de poids a été retrouvé dimanche soir par un pêcheur dans un canal à Roubaix, dans l'extrême nord de la France, a indiqué lundi la préfecture à l'AFP, confirmant des informations de médias locaux.

Keystone-SDA

21.04.2026, 07:46

21.04.2026, 07:47

Un pêcheur muni d'un aimant a remonté dimanche le cadavre d'un crocodile «attaché avec des poids» depuis l'un des canaux bordant Roubaix, près de Lille, a précisé la préfecture.

La dépouille de cet animal mesurant «plus d'un mètre» de long a été confiée à la Ligue protectrice des animaux (LPA), a précisé cette même source.

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle semble s'exprimer l'auteur de la découverte insolite, on peut voir le cadavre d'un crocodile entouré de chaînes et lesté d'un poids.

D'après cet homme, le crocodile était par ailleurs enfermé dans un «sac de couchage», qui apparaît également dans la vidéo à côté de la dépouille, déposée sur une pelouse à côté d'un canal.

«J'ai jeté mon aimant, j'ai vu un truc lourd, bizarre, j'ai ouvert, dedans il y avait ça (le crocodile, ndlr). Un truc de fou», commente l'homme dans la même vidéo. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille, a précisé la préfecture.

Les plus lus

Mexique : une attraction touristique majeure touchée par un drame !
Sous le feu des critiques, la ministre du Travail de Trump quitte le gouvernement
Le remboursement des droits de douane américains ? Une épreuve de patience...
Face à Donald Trump, Kevin Warsh fait étal de son indépendance
Un pêcheur retrouve un crocodile mort lesté de poids dans un «sac de couchage»
Amnesty tire à boulets rouges sur Trump, Poutine et Netanyahu