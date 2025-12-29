  1. Clients Privés
Drame au Texas Un père retrouve sa fille enlevée grâce à la localisation de son téléphone

Bruno Bötschi

29.12.2025

Une jeune fille de 15 ans se promène avec son chien le jour de Noël et est enlevée. Son père utilise alors la localisation par téléphone portable - et parvient peu après à sauver sa fille des mains de son ravisseur.

Grâce à la fonction de localisation du smartphone, un père a retrouvé sa fille enlevée dans l'État américain du Texas après quelques heures. (image symbolique)
Grâce à la fonction de localisation du smartphone, un père a retrouvé sa fille enlevée dans l'État américain du Texas après quelques heures. (image symbolique)
Image : IMAGO/imagebroker

Bruno Bötschi

29.12.2025, 15:50

29.12.2025, 20:12

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le jour de Noël, une jeune fille de 15 ans disparaît dans une banlieue de Houston, au Texas, alors qu'elle se promène avec son chien.
  • Peu après, son père a pu la retrouver dans un endroit isolé grâce à la fonction de contrôle parental du smartphone.
  • C'est là que l'homme retrouve sa fille et son chien quelques heures plus tard dans un camion pick-up - en même temps que le ravisseur.
Montre plus

Le cas d'enlèvement dans la banlieue de Porter, près de Houston, dans l'État américain du Texas, fait actuellement parler de lui.

Un père parvient à libérer sa fille des mains d'un ravisseur le jour de Noël, après avoir localisé l'adolescente de 15 ans grâce à la fonction de localisation de son smartphone.

Selon le journal britannique «The Guardian», l'adolescente est allée se promener avec son chien le jour de Noël et n'est pas rentrée à la maison à l'heure convenue avec ses parents.

Le père aide sa fille à s'échapper

Par la suite, le père a utilisé la fonction de contrôle parental du smartphone pour localiser le téléphone portable de sa fille. Le signal le conduit à trois kilomètres de là, dans une zone isolée et partiellement boisée du comté voisin de Harris.

Là, le père trouve l'adolescente et le chien dans un camion pick-up - en compagnie d'un homme de 23 ans partiellement dévêtu, informe le bureau du shérif du comté de Montgomery.

Par la suite, le père a aidé sa fille à s'enfuir et a alerté ensuite immédiatement la police.

La femme n'est pas blessée physiquement

La jeune femme n'a pas été blessée physiquement lors de l'enlèvement. Selon les autorités, l'auteur l'avait auparavant menacée avec un couteau et l'avait traînée hors de la rue.

Les déclarations des témoins de l'enlèvement ont fourni des indices sur le véhicule et le ravisseur. Grâce à ces informations, les autorités ont pu arrêter l'homme peu de temps après.

Le ravisseur est accusé, entre autres, d'enlèvement grave et d'actes sexuels sur des mineurs. Il est toujours en détention et aucune caution n'a été fixée pour l'instant. Selon la loi texane, les délits d'enlèvement grave sont passibles d'au moins cinq ans de prison.

