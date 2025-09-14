  1. Clients Privés
370 kilomètres d'espoir Un Anglais se lance dans un défi fou en Suisse pour son fils malade

Gabriela Beck

14.9.2025

Un père traverse les dix plus grands lacs de Suisse à la nage pour attirer l'attention sur la maladie qui a changé la vie de son fils du jour au lendemain.

En 2024, Neil Gilson avait déjà établi un record du monde en traversant le lac Léman en 22 heures et 9 minutes. Ici, avec le château de Chillon en arrière-plan. (Archives)
En 2024, Neil Gilson avait déjà établi un record du monde en traversant le lac Léman en 22 heures et 9 minutes. Ici, avec le château de Chillon en arrière-plan. (Archives)
imago images/Westend61

Redaktion blue News

14.09.2025, 17:32

14.09.2025, 22:34

Lorsque Neil Gilson se jette à l'eau, il ne se bat pas seulement contre le courant, le vent et le froid. Il se bat pour son fils Jack  et pour de nombreux enfants qui, comme lui, souffrent de «pans» ou de «pandas», une maladie neuropsychiatrique rare. Les personnes touchées souffrent d'une multitude de symptômes, allant de problèmes psychologiques à des changements de comportement et des difficultés motrices.

Gilson veut être le premier homme à traverser les dix plus grands lacs de Suisse à la nage. 370 kilomètres, étape par étape, lac par lac. «Legend of the Lakes», tel est le nom du défi, et il est aussi imprévisible que les lacs eux-mêmes. Contrairement à la mer, il n'y a pas de marées que l'on puisse calculer. Les tempêtes soudaines, les chutes de température et les courants font de ces eaux des adversaires au caractère bien trempé. «C'est un énorme défi mental et physique, mais je suis déterminé à le relever pour sensibiliser les gens à cette maladie», explique au «Guardian»cet homme de 39 ans originaire du Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Gilson a déjà traversé deux lacs: celui de Lugano, long de 29 kilomètres, et le lac de Constance, long de 63 kilomètres. En septembre, le lac de Neuchâtel (37 kilomètres, environ dix heures de natation) et le lac de Bienne (14 kilomètres, environ cinq heures) sont au programme. Il veut terminer les six autres en 2026. Ce serait un record, mais la gloire est secondaire pour Gilson.

Le lac Léman, un record mondial

Car ce papa porte avant tout dans son cœur l'histoire de son fils Jack. Alors qu'il n'avait que 18 mois, on lui a diagnostiqué un «panda» après une amygdalite. «Il s'est couché comme un garçon heureux et en bonne santé et s'est réveillé comme quelqu'un que nous ne reconnaissions pas. Il était pris d'agressivité, de troubles obsessionnels compulsifs et d'une peur intense, refusait de manger, ne quittait pas la maison et ne parlait même plus. C'était terrible», raconte Gilson.

Pour les parents, ce fut un choc. Aujourd'hui, Jack a neuf ans et va nettement mieux, mais c'est le souvenir de cette période qui motive son père. «Je fais cela pour donner de l'espoir à d'autres familles qui sont encore au milieu de ce cauchemar».

Gilson connaît les défis extrêmes. Jeune homme, il s'est classé deuxième en Grande-Bretagne sur 1500 mètres nage libre, puis s'est tourné vers la natation d'endurance. En 2024, il a déjà établi un record du monde en traversant le lac Léman en 22 heures et 9 minutes.

Mais ce qui le motive aujourd'hui, c'est bien plus que l'ambition sportive. Il doit certes être au top de sa forme, mais être préparé mentalement est encore plus important. «Je dirais que c'est 30 % de forme physique et 70 % de mental. Je ne pense pas à être capable de nager 70 km. Je pense simplement que je vais me mettre à nager. Toutes les demi-heures, une boisson, toutes les heures, quelque chose à manger et puis je repars».

«Nous sommes restés si longtemps dans l'obscurité»

Tout en nageant, il répète mentalement les noms des membres de sa famille, presque comme un mantra. Malgré le décor pittoresque, il ne voit souvent que le bateau d'accompagnement à ses côtés. «Parfois, cela semble méditatif, parfois simplement interminable. Mais chaque mouvement me rapproche de mon but».

Chez lui, Gilson gère un hôtel avec sa famille. Il adapte son entraînement à son quotidien: piscine le matin, salle de fitness le soir quand les enfants sont au lit. En plus, un entraînement dans la mer au nord du Devon. Mais les lacs suisses sont d'un tout autre niveau, explique-t-il. «Le froid peut frapper soudainement, comme un mur. Par endroits, de l'eau de fonte glacée s'écoule dans le lac. Cela vous transperce la moelle et les jambes».

Avec son défi, Gilson collecte des fonds pour les enfants touchés et leurs familles. Il le sait: nombre d'entre eux sont encore à la recherche d'un diagnostic, d'une aide, d'une compréhension. «Je partage notre histoire parce que nous sommes nous-mêmes restés si longtemps dans l'obscurité. J'espère que notre expérience renforcera les autres».

Qu'il finisse par figurer dans le Guinness Book est pour lui une question secondaire. Ce qui est plus important, c'est que l'histoire de Jack soit entendue. «Je ne nage pas seulement pour moi. Je nage pour Jack et pour tous les enfants qui se battent».

