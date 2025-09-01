Le conducteur d'un petit train touristique a été placé en garde à vue à Colmar, soupçonné d'avoir blessé un bébé de 19 mois en lui roulant sur une jambe avec son véhicule, alors qu'il était en état d'ébriété, a-t-on appris lundi auprès du parquet et d'une source policière.

Le conducteur d'un petit train touristique a été placé en garde à vue à Colmar (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Le pronostic de l'enfant, qui était conscient lorsqu'il a été transporté à l'hôpital en urgence relative, n'est pas engagé. Mais une ITT évaluée provisoirement à quatre semaines lui a été délivrée.

Après l'accident, survenu dimanche après-midi, le conducteur du train présentait un taux d'alcool délictuel, supérieur à 0,8 gramme par litre de sang. Il a été placé en garde à vue pour blessures involontaires et conduite en état alcoolique.