Instruction ouverte Un piéton décède dans un accident de la circulation à Martigny

ATS

30.1.2026 - 15:39

Un piéton de 30 ans a perdu la vie dans un accident de la circulation à Martigny ce vendredi matin. Un véhicule a heurté l'homme qui cheminait sur la chaussée.

Un piéton âgé de 30 ans est décédé vendredi dans un accident de la circulation à Martigny (VS). (image d'illustration)
Un piéton âgé de 30 ans est décédé vendredi dans un accident de la circulation à Martigny (VS). (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

30.01.2026, 15:39

30.01.2026, 15:55

L'incident s'est produit peu après 05h30, alors que l'automobiliste circulait sur la route du Léman, de Martigny en direction de Vernayaz, précise la police cantonale valaisanne dans un communiqué vendredi. «Parvenu sur une longue route rectiligne, pour une raison que l'enquête devra déterminer, ce dernier a heurté un piéton.»

Malgré l'intervention des secours, la victime, un Suisse âgé de 30 ans, est décédée sur place. L'intervention a impliqué la fermeture de la route et mobilisé la police cantonale valaisanne, la police municipale de Martigny, l'Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), une ambulance, le SMUR ainsi que les pompiers du CSI Martigny Région.

Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident, écrit encore la police cantonale.

