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«Aspiré dans un réacteur» Etats-Unis : un piéton traverse la piste et meurt percuté par un avion au décollage

SDA

9.5.2026 - 15:21

Un individu ayant franchi le périmètre de sécurité de l'aéroport international de Denver aux Etats-Unis est décédé après avoir été percuté par un avion qui s'apprêtait à décoller, a indiqué samedi l'aéroport.

Des jets de Frontier Airlines se trouvent aux portes d'embarquement de l'aéroport international de Denver, à Denver, le 22 septembre 2019.
Des jets de Frontier Airlines se trouvent aux portes d'embarquement de l'aéroport international de Denver, à Denver, le 22 septembre 2019.
Archivbild: Keystone
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Keystone-SDA, Agence France-Presse, Rédaction blue News

09.05.2026, 15:21

09.05.2026, 18:31

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un avion a percuté une personne sur la piste de décollage de l'aéroport américain de Denver.
  • Il s'agirait d'un piéton.
  • L'incident a déclenché un incendie de moteur.
Montre plus

«Le piéton a franchi la clôture de périmètre et a été percuté à peine deux minutes plus tard alors qu'il traversait la piste. Le piéton est décédé, il ne s'agirait pas d'un employé de l'aéroport et son identité n'a pas encore été établie», a déclaré l'aéroport dans un communiqué.

L'accident a impliqué un avion de la compagnie aérienne Frontier et s'est déroulé vers 23H19 (05H19 GMT) locales vendredi.

Selon les informations disponibles, la personne heurtée par l’avion était un «piéton». La chaîne américaine ABC News a rapporté, en citant un employé non identifié de l’aéroport, que le piéton avait été «au moins partiellement aspiré dans un réacteur».

Parmi les passagers du vol en question, «douze personnes ont signalé des blessures légères et cinq d'entre elles ont été transportées vers des hôpitaux locaux», a fait savoir l'aéroport.

Le ministre américain des Transports Sean Duffy a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour faire la lumière sur cet accident qui soulève des questions de sécurité. «Personne ne devrait JAMAIS pénétrer sans autorisation dans un aéroport», a-t-il rappelé dans un message sur le réseau social X.

Un enregistrement audio publié plus tôt sur le site spécialisé ATC.com donnait à entendre l'échange entre un pilote et les contrôleurs aériens du site: «nous nous arrêtons sur la piste, nous venons de heurter quelqu'un, nous avons un incendie dans un moteur... Il y avait une personne qui traversait la piste».

Selon une déclaration de Frontier Airlines transmise à des médias, dont CNN, «de la fumée a été signalée dans la cabine et les pilotes ont interrompu le décollage. Les passagers ont ensuite été évacués en toute sécurité par les toboggans par mesure de précaution». L'appareil, un Airbus A321, comptait 224 passagers et sept membres d'équipage, d'après Frontier.

Notice sur l’IA: cet article a été partiellement traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

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