Un pilote volait sans licence pour des compagnies aériennes

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Documents falsifiés Un pilote volait sans licence pour des compagnies aériennes 

Lea Oetiker

10.11.2025

Un pilote aurait travaillé l'été dernier comme commandant de bord pour la compagnie aérienne lituanienne en wet-lease Avion Express - alors qu'il ne disposait pas des qualifications nécessaires.

Avion Express a maintenant ouvert une enquête.
Avion Express a maintenant ouvert une enquête.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Rédaction blue News

10.11.2025, 19:53

10.11.2025, 20:45

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un pilote aurait volé pour la compagnie aérienne lituanienne Avion Express en tant que capitaine sans avoir les qualifications nécessaires.
  • Selon "aerotelegraph", il n'avait auparavant travaillé que comme copilote et avait falsifié ses documents.
  • Avion Express a confirmé le cas, a ouvert une enquête interne et a souligné que la sécurité et les règles étaient une priorité absolue.
Montre plus

Dans le cockpit, la hiérarchie est clairement établie : Tout en haut se trouve le capitaine ou la commandante - ses instructions sont contraignantes. Le chemin pour y parvenir est exigeant, les exigences élevées. Pourtant, un homme aurait contourné cette voie.

Selon les recherches du "aerotelegraph", il a volé au moins l'été dernier pour la compagnie aérienne lituanienne Avion Express en tant que capitaine - bien qu'il n'ait apparemment pas les qualifications requises.

Auparavant, il n'avait été employé que comme copilote par Garuda Indonesia. Il aurait ensuite falsifié ses documents de manière à pouvoir être engagé comme capitaine chez Avion Express.

La compagnie aérienne confirme l'incident

Avion Express a confirmé l'incident à la demande du "aerotelegraph". "Des informations non vérifiées concernant son expérience professionnelle ont récemment été portées à la connaissance de la compagnie. Une enquête interne a été immédiatement lancée et est toujours en cours", a expliqué une porte-parole.

La compagnie aérienne souligne en même temps que ses procédures de recrutement respectent toutes les dispositions légales en matière d'aviation. "La sécurité et la conformité restent nos priorités absolues", poursuit le communiqué. Avion Express n'a pas donné d'autres informations pour l'instant.

L'homme aurait également travaillé pour des compagnies aériennes d'Europe occidentale, notamment en Allemagne.

Plus de vidéos de la rubrique

Les plus lus

«Pathétique. Ce n'est pas un accord. C'est une capitulation»
Patrick Sébastien s’en prend violemment à Léa Salamé
Un pilote volait sans licence pour des compagnies aériennes
La Suisse proche d'un accord douanier à 15% avec les USA
La Suisse réunie à Lausanne avec toutes les cartes en main