Un pilote volait sans licence pour des compagnies aériennes

Un pilote aurait travaillé l'été dernier comme commandant de bord pour la compagnie aérienne lituanienne en wet-lease Avion Express - alors qu'il ne disposait pas des qualifications nécessaires.

Rédaction blue News Lea Oetiker

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un pilote aurait volé pour la compagnie aérienne lituanienne Avion Express en tant que capitaine sans avoir les qualifications nécessaires.

Selon "aerotelegraph", il n'avait auparavant travaillé que comme copilote et avait falsifié ses documents.

Avion Express a confirmé le cas, a ouvert une enquête interne et a souligné que la sécurité et les règles étaient une priorité absolue. Montre plus

Dans le cockpit, la hiérarchie est clairement établie : Tout en haut se trouve le capitaine ou la commandante - ses instructions sont contraignantes. Le chemin pour y parvenir est exigeant, les exigences élevées. Pourtant, un homme aurait contourné cette voie.

Selon les recherches du "aerotelegraph", il a volé au moins l'été dernier pour la compagnie aérienne lituanienne Avion Express en tant que capitaine - bien qu'il n'ait apparemment pas les qualifications requises.

Auparavant, il n'avait été employé que comme copilote par Garuda Indonesia. Il aurait ensuite falsifié ses documents de manière à pouvoir être engagé comme capitaine chez Avion Express.

La compagnie aérienne confirme l'incident

Avion Express a confirmé l'incident à la demande du "aerotelegraph". "Des informations non vérifiées concernant son expérience professionnelle ont récemment été portées à la connaissance de la compagnie. Une enquête interne a été immédiatement lancée et est toujours en cours", a expliqué une porte-parole.

La compagnie aérienne souligne en même temps que ses procédures de recrutement respectent toutes les dispositions légales en matière d'aviation. "La sécurité et la conformité restent nos priorités absolues", poursuit le communiqué. Avion Express n'a pas donné d'autres informations pour l'instant.

L'homme aurait également travaillé pour des compagnies aériennes d'Europe occidentale, notamment en Allemagne.

